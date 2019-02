Германките най-бързи в Канада

Германската дамска щафета спечели старта за Световната купа по биатлон в канадския зимен център Кенмор. Ванеса Хинц, Франциска Хилдебранд, Денизе Херман и Лаура Далмайер преодоляха трасето 4 по 6 км за 1:10:16,3 часа, като използваха 12 допълнителни патрона.

Втори се наредиха норвежките в състав Емили Калкенберг (на снимката), Ендрид Тандреволд, Тири Екхоф и Марте Рьоселанд, които изостанаха с 30,2 секунди и използваха 7 допълнителни патрона. Призовата тройка допълниха французойките - на 41,6 секунди и 12 допълнителни патрона.

