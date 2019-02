Италия Марек Хамшик хвана самолета за Китай 08 февруари 2019 | 19:50 0 0 0 0 1



Сделката трябваше да е факт още преди дни, но разминаване за начина на плащане на трансферната сума накара италианците да отложат сключването на споразумение. В Италия твърдят, че от Далиан са склонили на условието да платят наведнъж договорените около 20 млн. евро.

Hamsik confirms: "I’m leaving tomorrow or the day after".



/ @mattinodinapoli pic.twitter.com/twBoThrj1B — Everything Napoli (@NapoliAndNaples) February 5, 2019

