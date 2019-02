Нант продава билети за мача с Ним по 9 евро

Ръководството на Нант направи жест към феновете с билетите за мача на 24-ия кръг на шампионата на Франция срещу Ним, който ще се проведе на 10 февруари. Клубът продава талоните за 9 евро в памет на нападателя Емилиано Сала, който загина при самолетна катастрофа. Аржентинецът игра за отбора с номер 9.

Nantes have retired their No. 9 shirt in memory of Emiliano Sala.



All ticket prices for their match against Nimes have been reduced to €9 so the stadium is full for a special tribute. pic.twitter.com/V3O614CBJ1