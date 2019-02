Швейцарката Уенди Холденер защити световната си титла в алпийската комбинация на световното първенство по ски-алпийски дисциплини в Оре (Швеция). 25-годишната Холденер, която спечели златото в същата дисциплина през 2017 година в Санкт Мориц, беше пета в спускането с 1:13.13 минути и даде трето време в слалома от 49.00 секунди, за да триумфира с общо време от 2:02.13 минути.

Швейцарката победи само с три стотни от секундата словачката Петра Влъхова, която остана втора и така донесе първи индивидуален медал за страната си от световно първенство. Холденер беше с равно време в предпоследната контрола по време на слалома, но направи страхотно каране във финалната част на трасето и стигна до победата.

AMAZING!



Wendy Holdener defends her combined world title by just 0.03 seconds #Are2019 pic.twitter.com/5pCgc1AS8P