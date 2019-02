Тенис Цвети Пиронкова представи Pironetic в София 08 февруари 2019 | 17:59 - Обновена 0 0 0 0 4 Модният бранд на Цвети Пиронкова Pironetic гостува на най-голямото тенис събитие за годината в България, четвъртото издание на турнира от сериите АТП 250 Sofia Open. От понеделник специалният Pop Up щанд в зала "Арена Армеец" е част от поредицата събития, която тенисистката и нейният екип стартираха в София и Пловдив за представяне на моделите на живо и лично с нейно участие. С тази иницатива Цвети зарадва и многобройните си почитатели, които освен да разгледат колекцията имат възможността да се запознаят лично с нея, да получат автограф и снимка за спомен.

"Създаването на собствена марка и развитието на бизнес е ново предизвикателство за мен. Също както и при тениса, това е процес, който изисква голямо търпение, отдаденост, креативност, постоянство и усет за нещата. Имам екип, който ми помага много, защото в момента големият приоритет за мен е отглеждането на сина ми, но наистина работата по марката е изключително зареждаща и вдъхновяваща. Научавам нови неща, опитвам се и да разбера и да помогна на всички жени, които сега за първи път се запознават със спорта и да ги вдъхновя с нашите модели, кройки и цветове да бъдат смели в първата крачка към движението", заяви Цвети Пиронкова.



"Именно пролетта е сезонът, в който човек като че ли усеща по-силен порив да спортува. Приготвили сме модели в много нежни и свежи цветове за предстоящите по-топли месеци - мента, праскова, розова пудра, както и няколко нови предложения, които ще допълнят моделите от дебютната ни колекция. Те ще бъдат представени съвсем скоро. В момента не бързам да се завръщам на корта, с две големи предизвикателства пред мен - отглеждане на дете и старта на собствен бранд, искам да съм максимално пълноценна на тези два фронта", заяви тенисистката по време на среща с журналисти на турнира Sofia Open. @@@

Pop-Up щандът на Pironetic ще бъде разположен на вход C 111 в зоната за достъп с билети непосредствено до корнера за автографи до неделя, 10 Февруари 2019 г., когато ще се изиграят и финалите от надпреварата.



За повече информация и снимки:

https://pironetic.com

