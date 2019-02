Американски футбол MVP на Супербоул LIII обръсна брадата си за благотворителност 08 февруари 2019 | 17:59 - Обновена 0 0 0 0 2

Julian Edelman Lets Ellen Shave His Playoff Beard For Charity: Video pic.twitter.com/5RHwFeEVxC — Any Event Media (@any_event_media) February 8, 2019

Преди да седне на бръснарския стол в студиото, той призна шеговито, че е трябвало да си взима душ след всяко хранене, но това е имало и хубава страна, защото винаги в брадата му е имало остатъчен вкус от похапването. Той добави, че се сбогува с девет месеца на усърден труд и добави - “Обичам те, брада! Беше една невероятна година.”

Sorry, #Patriots fans. Julian Edelman got rid of the beard. pic.twitter.com/9Dralxfzoj — Adam Kaufman (@AdamMKaufman) February 8, 2019

За Еделман това бе трети триумф в Супербоул и първа награда за MVP. Той играе за Ню Инглънд Пейтриътс от 2009 година насам. “Най-полезният играч” на Супербоул LIII - Джулиън Еделман, се прости с култовата си брада. 32-годишният уайд рисийвър позволи на популярната телевизионна водеща Елън ДеДженеръс да го обръсне, като по този начин събра средства за благотворителна кауза по свой избор, в случая за организацията Boys & Girls Club of America и нейното подразделение в Бостън.Преди да седне на бръснарския стол в студиото, той призна шеговито, че е трябвало да си взима душ след всяко хранене, но това е имало и хубава страна, защото винаги в брадата му е имало остатъчен вкус от похапването. Той добави, че се сбогува с девет месеца на усърден труд и добави - “Обичам те, брада! Беше една невероятна година.”За Еделман това бе трети триумф в Супербоул и първа награда за MVP. Той играе за Ню Инглънд Пейтриътс от 2009 година насам.

Още по темата

0 0 0 0 2 АЛЕКСАНДЪР СОТИРОВ редактор - отдел "Спорт" Прочетена 818 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1