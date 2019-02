Беретини обърна Вердаско и стигна до 1/2-финал при дебюта си на Sofia Open

Първият пробив в срещата дойде в шестия гейм и беше дело на Вердаско. Сервирайки за успех в сета, 35-годишният испанец за първи път от началото на двубоя трябваше да се изправи пред отразяване на точка за пробив. Вердаско обаче допусна двойна грешка и върна Беретини в играта. Истинска драма се разигра в десетия гейм. Сервирайки за 5:5, Беретини допусна изоставане 0:40, но успя да отрази и трите последователни сетбола. При четвъртата открила се възможност левичарят се наложи и поведе в резултата – 6:4.

Matteo Berrettini will contest only his 2nd ATP semi-final after defeating Verdasco 4-6 7-5 6-4. #SofiaOpen pic.twitter.com/gHSwO3RQyn