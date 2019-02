Световен футбол Първата статуя на футболист от МЛС ще бъде на Дейвид Бекъм 08 февруари 2019 | 16:09 - Обновена 0 0 0 0 0 Най-успешният футболен клуб в САЩ Лос Анджелис Галакси ще увековечи един от най-популярните и големи футболисти, които са носили фланелката- Дейвид Бекъм. Клубът ще постави около стадиона си статуя на Бекъм, а официалното откриване е планирано за 2-и март. Поставянето на паметник около стадиона не е нещо ново за европейските отбори, но за първи път клуб от МЛС се решава на такава стъпка. Очакванията са, че съвсем естествено Бекъм да посети събитието. LA Galaxy confirm David Beckham statue in honour of Man United legendhttps://t.co/zlCDQR9Exy pic.twitter.com/yUH6ao4wFV — The Sun Football (@TheSunFootball) February 8, 2019 Англичанинът, който направи име в родния си Манчестър Юнайтед и в Реал Мадрид, игра за Галакси пет години от 2007-а до 2012-а година. Също така той стана и първият футболист в американското първенство МЛС да подпише договор, който не влиза във ведомостта със заплатите на клуба. Малко по-късно това правило беше утвърдено като "правилото Бекъм". 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 350

