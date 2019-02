Контузии в Ман Юнайтед преди Фулъм

Антонио Валенсия и Матео Дармиан ще пропуснат гостуването на Манчестър Юнайтед срещу Фулъм от Висшата лига на Англия в събота, съобщи мениджърът на "червените дяволи" Оле Гунар Солскяер.

Капитанът Валенсия има само пет мача за Юнайтед през настоящия сезон, а сега е с мускулно разтежение. Дармиан трябва да се завърне в състава на 20-кратните шампиони на Англия преди края на февруари. Маркос Рохо отново тренира със своите съотборници от Манчестър Юнайтед, след като е излекуван от контузия, но шансовете да играе в събота са минимални.

