ПСЖ няма да се откаже лесно от Канте, пишат във Франция

Договорът на Канте с Челси е до 30 юни 2023 година. Transfermarkt оценява играч на 100 милиона евро.

Maurizio Sarri has turned N'Golo Kante into an attacking machine! pic.twitter.com/SG3ig6KwNp — The Sun - Chelsea (@SunChelsea) February 7, 2019

През текущия сезон Канте изигра 32 мача за Челси, вкара 4 гола и даде 4 асистенции. Пари Сен Жермен продължава да се интересува от халфа на Челси Н'Голо Канте. Според "Le10 Sport" парижани ще се опитат пак да убедят 27-годишния французин да премине при тях през лятото.Договорът на Канте с Челси е до 30 юни 2023 година. Transfermarkt оценява играч на 100 милиона евро.През текущия сезон Канте изигра 32 мача за Челси, вкара 4 гола и даде 4 асистенции.

