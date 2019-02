Ливърпул отчете рекордни печалби от 125 милиона лири преди плащане на данъците. Основна причина за това е класирането на английския отбор за финала в Шампионската лига през миналия сезон.

Общият оборот на "червените" се покачи с 90 милиона паунда до 455 милиона лири за финансовата година, завършваща на 31 май 2018 година, стана ясно след показване на извлеченията от годишните отчети.

