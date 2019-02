Иско пропуска дербито на Мадрид

Иско напусна по-рано днешната тренировка на Реал Мадрид, защото има проблеми в гърба, съобщават медиите в Испания. Испанският национал ще пропусне столичното дерби между "белите" и Атлетико Мадрид на 9 февруари. Двубоят е на стадион "Ванда Метрополитано".

Isco left the training due to back pain. He’s a doubt for tomorrow’s derby. [Marca]