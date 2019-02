Италия Спалети: Кариерите ни са поставени под съмнение 08 февруари 2019 | 13:23 - Обновена 0 0 0 0 1 Наставникът на Интер Лучано Спалети ще изисква характер от своите футболисти в утрешната среща с Парма . “Нерадзурите” са в сериозна криза след серия от слаби резултати и посредствено представяне на терена, а бъдещето на Спалети в клуба е поставено под съмнение. | #Spalletti: "Out on the pitch, you need a bit of heart in these type of matches as it always makes the difference. You have to bring humility and pride to the shirt that we wear. We need to work with conviction and urgency in terms of where we need to improve." #ParmaInter pic.twitter.com/WNfQQREoUh — Inter (@Inter_en) 8 февруари 2019 г. “В такъв момент сме, в който ако погледнем резултатите, можем да поставим под съмнение всичко. Трябва да убедим футболистите, че не всичко е загубено. Когато не се постигат резултати, започват негативните коментари. Трябва да спечелим утрешния мач и то по начина, който показахме през последните 18 месеца. Необходима е сериозна работа върху мисленето на футболистите. В такива мачове трябва да показваш и сърце”, започна Спалети. | #Spalletti: "The important thing is that we head out onto the pitch and put in a performance that gets us going again. I expect the team to fight for a result and to display some of the things that we've done best over the past few months."#ParmaInter pic.twitter.com/alCHIxjbha — Inter (@Inter_en) 8 февруари 2019 г.

"Пред нас има още много неща и това, което трябва да направим, е ясно на всеки един. Винаги ще има трудности, но сме привилегировани да работим тази работа. Излизаме на терена, играем и крайният резултат поставя всичко на мястото си. Парма е отбор, който създаде своя стил на игра и тактика спрямо характеристиките на играчите. Клубът направи много добър ход с привличането на опитни състезатели. Ние трябва да оправим нещата, защото кариерите ни са поставени под въпрос", завърши наставникът.

