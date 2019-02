Ducati счупи рекорда за обиколка на "Сепанг" в първия предсезонен MotoGP тест

Новият пилот на Ducati Данило Петручи записа най-бързата обиколка на пистата "Сепанг" в третия тестови ден от предсезонния тест на MotoGP в Малайзия. Времето му се превърна в новия неофициален рекорд на трасето, а италианският конструктор окупира топ 4 в последния ден от теста. Новият рекорд е с приблизително шест десети по-добър от предишния, записан от Хорхе Лоренсо на миналогодишния предсезонен тест на "Сепанг".

След като записа летящата си обиколка, Петручи падна с мотора си и счупи аеро елемента, който му бе даден от Ducati за тестване.

Sepang Test Day 3. It’s time to try something new on Desmosedici GP! What do you think? #MissionWinnow #MissionWinnowDucati #ForzaDucati pic.twitter.com/rlPHs2pV5k — Ducati Motor (@DucatiMotor) February 8, 2019

Дебютантът и протеже на Валентино Роси в кралския клас Франческо Баная впечатли с представянето си и записа второ най-добро време с изоставане от 0.063 секунди. На още шест стотни остана друг сателитен пилот с Ducati – Джак Милър, който за втори пореден ден претърпява инцидент. Съотборникът на Петручи Андреа Довициозо зае четвъртото място.

Подобно на Ducati, Yamaha също изпробваха нови аеро елементи. Маверик Винялес бе първият състезател, който подобри неофициалния рекорд, но в крайна сметка завърши деня пети. Сателитният пилот на Honda Кал Кръчлоу завърши шести и остана последният пилот днес, който подобри времето на Лоренсо от миналата година.

Алейш Еспергаро влезе в топ 10 със своята Aprilia, докато новият му съотборник Андреа Яноне все още среща затруднения с адаптацията.

Валентино Роси завърши първия предсезонен тест десети, следван от настоящия световен шампион Марк Маркес, който и днес прекъсна подготовката си по-рано от останалите заради болката в рамото си от операцията, която претърпя през декември.

Следващият MotoGP тест ще се проведе в Катар в края на месеца.