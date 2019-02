Френската футболна лига отдава почит към Емилиано Сала

Всичките отбори от първото и второто ниво на френския футбол ще отдадат почит на бившия футболист на Нант - Емилиано Сала, чието тяло беше открито в отломките на самолет, изчезнал над Ламанша на 21 януари.

FIFA and the whole football community are deeply saddened about the death of Emiliano Sala. FIFA and its President Gianni Infantino would like to extend their sincerest condolences to his friends and family. Our thoughts are also with the family of pilot David Ibbotson pic.twitter.com/U2bBV7cb36