Ракитич иска да напусне Барселона и да премине в Интер

Полузащитникът на Барселона Иван Ракитич е изразил желание да напусне "Камп Ноу" и през лятото да премине в Интер (Милано), съобщи "Гадзета дело спорт". Хъррватинът може да загуби титулярното си място при каталунците след привличането на халфа на Аякс - Френки де Йонг и евентуалния трансфер на Адриен Рабио.

Ivan Rakitic reportedly asks to leave #FCBarcelona, putting #Inter on red alert this summer https://t.co/pdu8YnSUZa #FCIM #FCBlive pic.twitter.com/3HC9sFPGhz