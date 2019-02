Солскяер: Имам дългосрочна визия за клуба

Временният мениджър на Манчестър Юнайтед Оле Гунар Солскяер проведе пресконференция преди утрешното гостуване на “червените дяволи” на Фулъм в Лондон. Норвежецът сподели, че има дългосрочна визия за тима, която е обсъждал с вицепрезидента Ед Удуърд и по този начин за пореден път заяви голямото си желание да остане на работа за постоянно в клуба след лятото.

Ole Gunnar Solskjaer has told Ed Woodward how Man Utd should look under him next season https://t.co/4Tkk9XDoJG pic.twitter.com/xrbGizWDKs