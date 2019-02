И Фил Джоунс се обвърза дългосрочно с Ман Юнайтед

Бранителят на Манчестър Юнайтед Фил Джоунс подписа нов договор, който ще го задържи в клуба до лятото на 2023 година. "Червените дяволи" ще имат и опцията да удължат контракта с още един сезон, ако решат.

We are pleased to announce @PhilJones4 has signed a new contract with #MUFC.



Congratulations, Phil!