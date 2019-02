Бейзбол Питчер на НЙ Янкис промени името си от Зак на... Зак 08 февруари 2019 | 10:18 0 0 0 0 0



Объркващо е, но разлика всъщност има – не в произношението, а в изписването. От началото на кариерата му в МЛБ през 2011 г. малкото име на 31-годишния левичар се пишеше на английски Zach. От вчера вече се пише Zack.



Breaking News: I will be going by my legal name “Zack” instead of my stage name “Zach”..... everyone continue to breath normally... #beenlivingalie #birthcertfail — Zack Britton (@zbritton) 7 февруари 2019 г.

"Горещи новини: Ще се представям с моето законно име "Zack", вместо с моето сценично име "Zach"... Всички продължавайте да дишате спокойно", написа Бритън в "Туитър". И добави хаштаговете



Запитан в социалната мрежа от известния бейзболен журналист Марк Фейнсанд защо е чакал толкова дълго, за да промени правописа на името си, Зак Бритън отвърна с лаконичен пост: "Дълга история. Но това никога не ме е тревожело."



It’s a long story. It never bothered me though. https://t.co/SLEO1uHglE — Zack Britton (@zbritton) 7 февруари 2019 г.

Роден като Закари Грант Бритън на 22 декември 1987 г. в Панорама Сити, Калифорния, питчерът е избран от Балтимор Ориолс в аматьорския драфт през 2006 г. Носи униформата на "скорците" в първите си седем сезона и половина във Висшата лига (2011-2018).



Миналото лято бе трансфериран при "янките", с които наскоро подписа 3-годишен договор (2019-2021) на обща стойност $39 млн. Зак Бритън е двукратен участник в Мача на звездите (2015, 2016) и носител на наградата "Риливър на годината" в Американската лига (2016).



