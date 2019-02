Бейзбол Почина легендата на МЛБ Франк Робинсън 08 февруари 2019 | 10:06 0 0 0 0 0



Робинсън е единственият, избиран някога за най-полезен играч (MVP) и в двете лиги на Мейджър лийг – със Синсинати Редс в Националната (1961) и с Балтимор Ориолс в Американската (1966).



През 66-а аутфилдерът печели Тройната корона при батерите и извежда "скорците" до първата им титла в клубната история, като е обявен за MVP в Световните серии. През 70-а слъгърът повежда Балтимор и към втория от общо три шампионски трофея във витрината на отбора.



С общо 586 хоумръна в кариерата си (1956-1976) Франк Робинсън заема 10-о място във вечната ранглиста на МЛБ. В негова чест №20 е изваден от употреба в три клуба – Синсинати Редс, Балтимор Ориолс и Кливланд Индиънс, където приключва състезателна дейност, след като през 1975 г. става играещ треньор – първият афро-американец на такъв пост в бейзбола.



Frank Robinson was the only player to have 7 seasons with an OPS of .950+ from 1959-1969.



14-кратен участник в Мача на звездите и член на Залата на славата от 1982 г., Робинсън има и една награда "Мениджър на годината". Печели я през 1989 г. като наставник на Балтимор.



"Дълбоко сме натъжени от загубата на нашия приятел, колега и легенда, който работи за играта повече от 60 години – сподели комисионерът на МЛБ Роб Манфред. – От името на Мейджър лийг бейзбол изпращам най-дълбоки съболезнования на съпругата на Франк Барбара, на дъщеря му Нишел, на цялото семейство и на безбройните фенове, които се възхищаваха на тази велика фигура в нашата игра."



