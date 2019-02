Йозил скърби за Сала

Германският полузащитник на Арсенал Месут Йозил беше сред първите, които реагираха в социалните мрежи на новината, че смъртта на нападателя Емилиано Сала е била потвърдена от властите.

Това се случи, след като беше идентифицирано тялото, което днес беше извадено от останките на потъналия в Ла Манша малък самолет, който се изгуби от радарите на 21 януари на път от Нант към Кардиф. На борда му бяха 28-годишният Сала и пилотът Дейвид Иботсън.

"Нямам думи да опиша колко съм натъжен. Мислите и молитвите ми са със семействата и на двамата. Почивай в мир, Емилиано", написа Йозил.

No words to describe how sad this is. Thoughts and prayers go out to his family and also to the family of the pilot. #RIPsala pic.twitter.com/Uirj6etfZk