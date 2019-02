Зимни спортове Бьо спечели в студа в Канада 08 февруари 2019 | 01:57 - Обновена 0 0 0 0 0 Лидерът в генералното класиране на сезона в биатлона Йоханес Тингес Бьо (Норвегия) записа 12-а победа за сезона, след като финишира пръв за 35:27.9 минути в индивидуалния старт в Кенмор, Канада. Cold weather in #CAN19 sees changes to the schedule of BMW IBU World Cup 7 in Canmore this week:https://t.co/aPm0G3oCAl — IBU (@biathlonworld) February 6, 2019 Заради студеното време (минус 13 градуса) дистанцията беше съкратена от 20 на 15 км. Норвежците избраха правилните ски за условията и вкараха трима състезатели в топ 5, като втори след Бьо завърши Вестле Кристиансен. Трети е лидерът на руския тим Александър Логинов, който финишира на 2,41 минути зад Бьо. В основата на успеха на норвежеца беше чистата му стрелба, докато вторият Кристиансен и третият Логинов сбъркаха по два пъти. No more yellow-only bib for @7ohannesbo for a while, the is topping the standings of the Individual Cup and will sport the red-yellow bib in the next race too following this win in #CAN19 Join us for the on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/23vKAecZ38 — IBU World Cup (@IBU_WC) February 7, 2019 С 12-ия си успех за сезона по-малкият от братята Бьо се приближи на две победи от рекорда на Мартен Фуркад, който не участва в северноамериканските стартове. Там е брат му Симон, който завърши на престижното седмо място. От българите най-челно място зае Владимир Илиев - 41-и на 5,44 минути зад Бьо и с четири пропуснати мишени. Димитър Герджиков е 55-и, Антон Синапом - 63-и, а Клечеров не стартира. Some stunning biathlon to take the top 3 today for @7ohannesbo , Christiansen and Loginov in #CAN19! Join us for the flower ceremony coming soon live on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/RaJNdxCjOK — IBU World Cup (@IBU_WC) February 7, 2019 С 12-ия си успех за сезона по-малкият от братята Бьо се приближи на две победи от рекорда на Мартен Фуркад, който не участва в северноамериканските стартове. Там е брат му Симон, който завърши на престижното седмо място. От българите най-челно място зае Владимир Илиев - 41-и на 5,44 минути зад Бьо и с четири пропуснати мишени. Димитър Герджиков е 55-и, Антон Синапом - 63-и, а Клечеров не стартира.

