Идентифицираха тялото на Емилиано Сала

Английските власти потвърдиха официално смъртта на футболиста Емилиано Сала. Това стана 36 часа след изваждането на откритото тяло в останките на потъналия в Ла Манша малък самолет, с който 28-годишният нападател е пътувал от Нант за Кардиф.

Припомняме, че самолетът със Сала и пилотът Дейвид Иботсън на борда изчезна от радарите на 21 януари. Четири дни по-късно властите прекратиха търсенето, но то беше подновено на частни начала от семейството на аржентинеца, което събра нужните средства, като с дарения се включиха и множество популярни футболисти.

#Update The body brought to Portland Port today has been formally identified by HM Coroner for Dorset as that of professional footballer Emiliano Sala.



The families of Mr Sala and pilot David Ibbotson have been updated. Our thoughts remain with them all



