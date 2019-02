Снукър Неочакван полуфинал на Световната Гран при по снукър 08 февруари 2019 | 01:00 - Обновена 0 0 0 0 0 Алистър Картър ще се изправи срещу младия китаец Ксяо Гуодон в първия полуфинален сблъсък в петък от 21:00 часа в Световната Гран при пред пълната зала "Кентавър" в град Челтнъм. Капитана стигна до предпоследната фаза на изключително престижния ранкинг турнир по малко странен начин, след като Марк Алън се отказа при 1:3 изоставане от него (и 11 червени на масата в петия фрейм), а после Картър даде само фрейм на финалиста от Германския Мастърс Дейвид Гилбърт. It was a nervy evening, but Xiao Guodong has taken the final two frames to clinch his place in the last four with a 5-4 win over housemate Yuan Sijun.



It will be a fourth ranking event semi-final appearance for Xiao, who faces Ali Carter.#CoralSnookerSeries pic.twitter.com/U8xzTJDQlx — World Snooker (@WorldSnooker) February 7, 2019 Ксяо пък имаше доста по-драматичен път до полуфиналите, защото се нуждаеше от решителен девети фрейм, за да пребори с 5:4 сънародника си и почти връстник Юан Сиджун, който си заслужи прозвището "убиеца на гиганти" в турнира. И Картър, и Ксяо, имаха сходен подход към четвъртфиналните си сблъсъци, защото не печелеха фреймовете с една визита, а по-скоро взимаха по малко начесто от разположените топки на масата. Те обаче се застраховаха достатъчно с отиграванията си, за да не могат съперниците им да се доберат дори до шанс за обрат. В доста по-голяма степен това важеше за Капитана, който грабна първите три фрейма без вълнуващи серии, но Гилбърт общо бе отбелязал 35 точки в тях. @TheCaptain147 is the first player through to the semi-finals. He's demolished an in form David Gilbert 5-1.



Can Carter capture a first ranking title since the 2016 World Open?#CoralSnookerSeries pic.twitter.com/ZE4IIPOtyL — World Snooker (@WorldSnooker) February 7, 2019 Финалистът от Берлин миналата седмица загатна за потенциала си с единствения сенчъри от 101 точки за 3:1, но в следващите две партии дори не вкара топка. Картър убедително наложи преимущество на масата и затвори двубоя с брейк от 88 за 5:1.

Ксяо и Юан през целия турнир до момента впечатляваха с представянето си, но напрежението върху двамата бе еднакво голямо и това се отрази негативно на продукцията им, особено след интервала на оспорвания им четвъртфинален сблъсък. Водачеството се сменяше по време на срещата, но на интервала Юан имаше повече поводи за усмивки, защото от 0:2 успя да вземе две поредни партии за 2:2. Той дори след това поведе с 4:3, но някъде в този момент нервите взеха превес и 18-годишният китаец започна да прави сериозни пропуски от нетипични позиции. Ксяо също правеше грешки, но нито един от двамата не съумяваше да накаже неточност на противника с една визита. Самият Гуодон пропиля достатъчно възможности, за да съжалява за пропуснатия шанс, но пък и Юан се поддаде под напрежението. Ксяо направи серия от 77 за 4:4 и това се оказа най-дългата поредица в двубоя, а решителната партия отново отиде на негова сметка след няколко мини визити. И двамата се усмихваха след края на двубоя и публиката в зала "Кентавър" ги аплодираше, нищо че стандартът на игра не бе на висота, особено предвид високото ниво на турнира. За Ксяо това е четвърти ранкинг полуфинал. В петък от 15:00 часа са другите два четвъртфинала - Марк Селби срещу Джъд Тръмп и Кайрън Уилсън срещу Бари Хоукинс, а полуфиналът Картър - Гуодон е от 21:00.

