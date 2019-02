НБА Антъни Дейвис остава в Ню Орлиънс 07 февруари 2019 | 22:00 - Обновена 0 0 0 0 4

Anthony Davis’ agent Rich Paul tells me Davis is not being traded today — Joe Vardon (@joevardon) February 7, 2019

Дейвис ще бъде свободен агент в края на сезон 2019/2020. Договорът му с Ню Орлиънс има клауза за още един сезон, която може да бъде активирана при негово желание, но всички индикации сочат, че това няма да се случи. Агентът на Антъни Дейвис Рич Пол е заявил пред The Athletic, че крилото няма да осъществи трансфер днес. Пазарът в НБА затвори преди броени минути, а това означава, че към момента Дейвис е баскетболист на Ню Орлиънс и ще остане в Пеликанс до края на сезона.Суперзвездата на "пеликаните" бе най-обсъжданото име в последните седмици, а основен кандидат за услугите му бе Лос Анджелис Лейкърс, но отбора от Луизиана отхвърли дузина предложения на "езерняците". Оставането му при Пеликанс отвъд края на трансферния пазар обаче означава, че през лятото за услугите му ще се разрази истинска битка.Дейвис ще бъде свободен агент в края на сезон 2019/2020. Договорът му с Ню Орлиънс има клауза за още един сезон, която може да бъде активирана при негово желание, но всички индикации сочат, че това няма да се случи.

