Гортат бе освободен от Ел Ей

It was great ride! — Marcin Gortat (@MGortat) February 7, 2019

“Беше страхотно пътешествие!”, написа полякът, който пристигна в Калифорния през 2018 година след пет сезона във Вашингтон. В 47 мача за Ел Ей, в по-голямата част от които бе титуляр, европейският център имаше по 5.0 точки, 5.6 борби, 1.4 асистенции и 0.5 блокирани изстрела.

The Clippers are waiving center Marcin Gortat, sources tell @TheAthleticNBA @WatchStadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 7, 2019

Това е поредният ход на Клипърс след трансферите на Тобайъс Харис и Бобан Марянович във Филаделфия и този на Ейвъри Брадли в Мемфис.

