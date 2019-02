Испания Добри новини за Селта: Голмайсторът на тима е готов да се завърне в игра 07 февруари 2019 | 20:30 0 0 0 0 0



Наставникът Мигел Кардосо утре ще обяви групата за двубоя и никой не се съмнява, че Аспас ще попадне в нея. Той не е играл от 22-ри декември, когато получи контузия в прасеца в мача срещу Барселона на “Камп Ноу”. Без него Селта загуби всичките си пет мача през януари, слагайки край на черната си серия при домакинската си победа с 1:0 над Севиля в последния кръг. Нападателят има 11 гола и 2 асистенции в 19 мача за тима през този сезон. Celta talisman Iago Aspas to return against Getafe after six weeks out: https://t.co/MPf4N8ScVG pic.twitter.com/UJRwIVsYQy — AS English (@English_AS) February 7, 2019 Голмайсторът на Селта Яго Аспас се е включил пълноценно в днешната тренировка на тима и е получил лекарско разрешение за игра, което значи, че може да участва в мача срещу Хетафе в събота, съобщават испанските медии.Наставникът Мигел Кардосо утре ще обяви групата за двубоя и никой не се съмнява, че Аспас ще попадне в нея. Той не е играл от 22-ри декември, когато получи контузия в прасеца в мача срещу Барселона на “Камп Ноу”. Без него Селта загуби всичките си пет мача през януари, слагайки край на черната си серия при домакинската си победа с 1:0 над Севиля в последния кръг. Нападателят има 11 гола и 2 асистенции в 19 мача за тима през този сезон.

