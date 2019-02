800 лева глоби след поредния кръг в НБЛ

Баскетбол

Дисциплинарно-административният съвет към Националната баскетболна лига наложи глоби за общо 800 лева след изиграването на 17-ия кръг в първенството. Най-голяма част от тази сума се пада на старши треньора на Рилски спортист Людмил Хаджисотиров, който е наказан с 300 лева. Ето и всички решения от заседанието:



"1. Налага на Людмил Хаджисотиров, старши треньор на БК Рилски спортист, глоба в размер на 300 (триста) лева на основание чл. 35, т. 1 във връзка с т. 3 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща No 65 между отборите на отборите на БК Спартак Плевен и БК Рилски спортист, проведена на 02.02.2019 г.



2. Налага на Тодор Тодоров, състезател с No 15 от отбора на БК Спартак Плевен, глоба в размер на 100 (сто) лева на основание чл. 34, т. 1 във връзка с т. 3 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща No 65 между отборите на отборите на БК Спартак Плевен и БК Рилски спортист, проведена на 02.02.2019 г.



3. Налага на БК Ямбол глоба в размер на 200 (двеста) лева на основание чл. 40, т. 4 от ДАП на НБЛ, за неизправни измервателни уреди в среща No 66 между отборите на БК Ямбол и БК Академик Бултекс 99, проведена на 02.02.2019 г.



4. Налага на БК Черно море Тича глоба в размер на 200 (двеста) лева на основание чл. 40, т. 4 от ДАП на НБЛ, за неизправни измервателни уреди в среща No 67 между отборите на БК Черно море Тича и БК Берое, проведена на 01.02.2019 г."