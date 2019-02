Италия Романьоли: Игуаин е най-добрият нападател на света 07 февруари 2019 | 18:21 - Обновена 0 0 0 0 5



Капитанът на Милан Алесио Романьоли определи Гонсало Игуаин за най-добрия нападател в света, като изрази съжалението си от неговото напускане в посока Челси . Защитникът също така похвали новото попълнение Кшищоф Пьонтек и вратаря на тима Джанлуиджи Донарума "Все още смятам, че Игуаин е най-добрият нападател на света. Съжалявам, че реши да си тръгне, но уважаваме решението му. Той ми е приятел и ако е щастлив, нямам проблем с това. Сега имаме други играчи, които няма да ни накарат да съжаляваме за напускането му. Защитната ни работа започва от нападателите, като те също допринасят да не допускаме много голове. Нападателите трябва да бъдат по-добре захранвани с пасове, въпреки че Пьонтек вкара две попадения в дебюта си. Той се движи добре и вкара отново в неделя. Радваме се, че е тук и се надяваме да вкарва поне по гол на мач. Дано да спечелим още много мачове, за да се класираме за Шампионската лига. Пьонтек ме впечатли с желанието и глада си. Можеш да видиш, че той иска да покаже на какво е способен, а това е важно. Той е млад и е на правилния път. Донарума е феномен. Винаги съм го казвал. Той играе на най-високо ниво и след това всеки може да допусне грешки. Влиянието, което той има едва на 19 г. върху Серия "А" и националния отбор, е нещо, на което са способни само няколко играчи и той е един от тях.Приемам капитанската лента с голямо спокойствие. Трябва да продължа по този начин. Намираме се в добра серия. Бяхме разочаровани, че не спечелихме в Рим, защото можехме да си затвърдим 4-ото място, но сме близо до Интер и има още много път, който да извървим. Вън сме от Лига Европа и сега вече имаме само един мач седмично. Трябва да се фокусираме и да дадем най-доброто от себе си до края на сезона. Надпреварата за топ 4 е дълга, но остава толкова много от сезона, че е грешно да се правят сметки сега. Трябва да продължим да се подобряваме. Ще има много директни сблъсъци - с Аталанта , дербито с Интер,… Както и доста мачове, които изглеждат лесни, но не са. Трябва да сторим всичко, за да отидем възможно по-далече и да постигнем една цел, която изпускахме толкова много години", заяви Романьоли по време на рекламно събитие.

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол"

