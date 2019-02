Тенис Класическият Монфис в действие в "Арена Армеец" (видео) 07 февруари 2019 | 17:35 - Обновена 0 0 0 0 1 Гаел Монфис показа и на корта в зала “Арена Армеец” защо е един от най-атрактивните тенисисти в ATP тура. По време на мача си от първия кръг на Sofia Open с участващия с “уайлд кард” сърбин Виктор Троицки опитният французин направи типичния за него удар без да гледа. yes, it was out, but(@TennisTV ) pic.twitter.com/V9Itr686ID — doublefault28 (@doublefault28) February 7, 2019 В хода на мача Монфис спечели точка, демонстрирайки завидния си атлетизъм, а при друго разиграване направи атрактивен скок, но не игра с топката, като правилно прецени, че тя ще излезе в аут. Поставеният под №7 Монфис спечели с 6:3, 6:4, а днес любимият на Елина Свитолина ще се изправи във втория кръг срещу представителя на Казахстан Михаил Кукушкин. В хода на мача Монфис спечели точка, демонстрирайки завидния си атлетизъм, а при друго разиграване направи атрактивен скок, но не игра с топката, като правилно прецени, че тя ще излезе в аут. Поставеният под №7 Монфис спечели с 6:3, 6:4, а днес любимият на Елина Свитолина ще се изправи във втория кръг срещу представителя на Казахстан Михаил Кукушкин.

