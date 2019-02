НБА Брадли Бийл остава във Вашингтон 07 февруари 2019 | 17:16 0 0 0 0 1



Гардът записва най-силната си година в НБА и в 53 мача досега има отлични показатели, които са най-високи в кариерата му и в четирите основни статистически категории - 24.8 точки, 5.1 борби, 5.1 асистенции и 1.3 отнети топки на мач.

Sources: The Wizards have moved off Otto Porter and Markieff Morris tonight to go under luxury tax threshold --- but have no plans to move All-Star Bradley Beal before the deadlne. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 7, 2019

След трансферите на Ото Портър-младши и Маркийф Морис, ръководството на Вашингтон няма планове да се разделя с Брадли Бийл. По-рано през сезона от Уизърдс дадоха индикации, че всеки един от баскетболистите в състава може да бъде разменен, но с оглед на двете изходящи сделки, както и контузията на Джон Уол, Бийл ще продължи да изпълнява основна роля в отбора и отговорността му ще е още по-голяма, поне до края на сезона, съобщава The Athletic.Гардът записва най-силната си година в НБА и в 53 мача досега има отлични показатели, които са най-високи в кариерата му и в четирите основни статистически категории - 24.8 точки, 5.1 борби, 5.1 асистенции и 1.3 отнети топки на мач.Бийл подписа петгодишен договор на стойност $127 милиона през лятото на 2016 година, а след отчайващото начало на настоящия сезон, столичани бяха готови да изслушват оферти за него.

