Винялес записа най-бърза обиколка във втория ден от MotoGP тестовете на "Сепанг"

Half a second clear after a last-minute leap up the timesheets, the Yamaha rider homes in on the fastest ever lap#MotoGP | https://t.co/K6HeVL45xF pic.twitter.com/nttUcA7AV4 — MotoGP™ (@MotoGP) February 7, 2019 Пилотът на Yamaha Маверик Винялес записа най-бързата обиколка на малайзийската писта "Сепанг" във втория ден от първия предсезонен MotoGP тест за 2019-а. Времето му бе с едва 0.067 секунди по-бавно от неофициалния рекорд на трасето, записан от Хорхе Лоренсо по време на миналогодишните предсезонни тестове. Времето на Винялес бе с половин секунда по-добро от това на пилота на Suzuki Алекс Ринс, който за втори ден заема втора позиция. Двамата най-бързи пилоти записаха отличните си обиколки малко преди края на тестовия ден и изместиха Андреа Довициозо с Ducati на трето място. Кал Кръчлоу остана четвърти, а сателитният пилот на Ducati Джак Милър също подобри значително представянето си в последните минути от деня и зае пето място. Сутринта Милър претърпя лек инцидент, от който машината му бе доста повредена, но с втория мотор австралиецът успя да се върне на пистата още по-бърз. Llega la moto de @jackmilleraus tras su segunda caída del día. Rider ok y ya en el box #sepangtest #motogp @DAZN_ES pic.twitter.com/Jeb3vGrUyv — Izaskun Ruiz (@izaskunruiz) February 7, 2019 Валентино Роси записа шесто време, след като през целия ден бе на няколко хилядни от времената на съотборника си Винялес. Конструкторът им разкри, че двамата пилоти имат натоварен план като трябва да оценят няколко различни аеро и шаси елементи. Тито Рабат с още един сателитен мотор на Ducati зае седмо място, докато шампионът на MotoGP Марк Маркес остана осми. Марк отново прекрати тестовия си ден по-рано след 37 записани обиколки, като все още се възстановява от операцията на рамото си. Съотборникът на Дови в Ducati – Данило Петручи завърши деня девети и бе последният пилот, чието време бе в рамките на секунда от това на Винялес. Най-бързият новобранец бе Франческо Баная на 12-а позиция със сателитен Ducati, който претърпя и лек инцидент през деня.

