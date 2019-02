НБА Чикаго показа вратата на Джабари Паркър 07 февруари 2019 | 12:57 0 0 0 0 0

Thank you, @JabariParker. pic.twitter.com/rVJVZaH3Ji — Chicago Bulls (@chicagobulls) February 7, 2019

Паркър пристигна при “биковете” преди началото на сезона след белязани от контузии четири години в Милуоки, а в мачовете, които изигра за Чикаго, записа средно по 14.3 точки, 6.2 борби и 2.2 асистенции. 23-годишният баскетболист е избор №2 в Драфта през 2014 година.

Once the Otto Porter trade becomes official, the #Wizards will not have a forward under contract past this season.



Jabari Parker has a team option, which will likely be declined. — Stephen Newman (@stephen_newman1) February 7, 2019

За 41 мача този сезон Портър-младши има по 12.6 точки, 5.6 борби, 2.0 асистенции и 1.6 отнети топки. Уизърдс се разделят с крилото най-вече от финансова гледна точка, защото с привличането на двамата от Чикаго си осигуряват изтичащия договор на Портис (близо $2.5 милиона), а до края на юни трябва да решат дали да активират клаузата за още сезон в контракта на Паркър, която би им коствала близо $20 милиона за следващия сезон. Джабари Паркър напуска родния си Чикаго след само 39 изиграни мача. 23-годишното крило отива във Вашингтон, като към столицата в комплект с него потегля и Боби Портис, а във Ветровития град ще играе Ото Портър-младши, чиято професионална кариера до момента бе преминала изцяло в редиците на “вълшебниците”.Паркър пристигна при “биковете” преди началото на сезона след белязани от контузии четири години в Милуоки, а в мачовете, които изигра за Чикаго, записа средно по 14.3 точки, 6.2 борби и 2.2 асистенции. 23-годишният баскетболист е избор №2 в Драфта през 2014 година.За 41 мача този сезон Портър-младши има по 12.6 точки, 5.6 борби, 2.0 асистенции и 1.6 отнети топки. Уизърдс се разделят с крилото най-вече от финансова гледна точка, защото с привличането на двамата от Чикаго си осигуряват изтичащия договор на Портис (близо $2.5 милиона), а до края на юни трябва да решат дали да активират клаузата за още сезон в контракта на Паркър, която би им коствала близо $20 милиона за следващия сезон. 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 674

1