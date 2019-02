"Убиецът на гиганти" Юан вече е на 1/4-финал в Световната Гран при

Китайският тийнейджър Юан Сиджун, определен от Стивън Хендри за най-добрия 18-годишен играч през последния четвърт век, продължава да постига изключително престижни победи в Световната Гран при по снукър.

След като елиминира световния шампион Марк Уилямс, Юан “взе скалпа” и на Стивън Магуайър с 4:2, за да се класира на четвъртфиналите на силния ранкинг турнир в град Челтнъм, в който участват само играчите от топ 32 на едногодишната ранглиста.

Xiao Guodong is the second man through to the last eight. He clinched his quarter-final spot with a 4-1 defeat of Mark Davis. #CoralSnookerSeries pic.twitter.com/9DK4H1s4Ft