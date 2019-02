Бейзбол МЛБ и профсъюзът обсъждат нови драстични промени в правилника 07 февруари 2019 | 10:04 0 0 0 0 0



От "стария афиш" е предложението на комисионера Роб Манфред (на снимката) за въвеждане на питчерски часовник, който да отмерва максимум 20 сек. между хвърлянията. Освеженото в идеята е таймерът да бъде спиран, когато има рънер на база.



Сред чисто новите хрумки се открояват някои фундаментални новости, които биха променили не само спортно-техническия и стратегическия поглед, но и традициите в най-обичаната игра на Америка. Например:



- минимум трима батери на питчер – тоест мениджърите вече да не могат да изваждат от булпена си риливъри за по един или два аута; целта е накъсванията в играта да се ограничат допълнително, за да спадне общата продължителност на мачовете; изключение от правилото ще се прави при евентуална контузия на питчер; предложението е на МЛБ, без конкретен срок за въвеждане;



MLB is reportedly discussing rule changes including a three-batter requirement for all pitchers and adding a universal DH https://t.co/hKK1XTjzPQ pic.twitter.com/eN1EBxqtZR — Sports Illustrated (@SInow) February 6, 2019

- универсален DH – с други думи въвеждане на специализирания батер и в Националната лига; десетият човек в състава присъства в Американската лига от 1973 г., но "старата школа" засега продължава държи на принципите си; предложението е на MLBPA, с готовност за приложение още от този сезон;



- увеличаване на състава до 26 души – в тази бройка влизат максимум 12 питчери; в момента отборите може да картотекират до 25 играчи в активния списък, без ограничение в броя на питчерите; предложението включва и драстична промяна за разширения състав през септември – той да бъде свит от 40 на 28 бейзболисти; офертата е на МЛБ;



What MLB rule changes would you like to see?



.@Ken_Rosenthal breaks down the latest proposals on #MLBNHotStove. pic.twitter.com/sozNLu4ZbY — MLB Network (@MLBNetwork) February 6, 2019

- намаляване на височината на възвишението – от 1969 г. правилата на МЛБ забраняват питчерската гума да се поставя по-високо от 10 инча (25 см) спрямо нивото на хоума; преди това максималната височина на хълма е била фиксирана на 15 инча (38 см), но тя нерядко е била надхвърляна значително, като на някои стадиони е достигала дори до 20 инча (51 см); предложението е на лигата, която ще инициира научно изследване за ново оптимизиране на възвишението с цел затрудняване на питчерите и подпомагане на батерите от 2020 г.;



- тестване на "тайбрек" правилото с подарен рънер – желанието на МЛБ на първо време е всички мачове от пролетните тренировки да се прекратяват при равенство след 10-ия ининг; освен това лигата има намерение да модифицира "тайбрек" правилото на световната конфедерация (WBSC), след като най-напред го тества в предсезонните спаринги и Мача на звездите; предложеният вариант е при равен резултат след 9 ининга отборите да започват нападенията си в 10-ия с рънер на втора база.



Всички тези, както и още редица идеи ще бъдат обсъждани в оставащите две седмици до началото на мачовете от пролетните тренировки във Флорида и Аризона. А сигурно и дълго след това. Според анализаторите най-вероятната развръзка е замразяване на разговорите по повечето от тях.



