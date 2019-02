Моторни спортове Дови най-бърз до обяд в MotoGP теста на "Сепанг" 07 февруари 2019 | 08:56 - Обновена 0 0 0 0 0 Андреа Довициозо с Ducati бе най-бърз до обяд във втория ден от предсезонния тест на MotoGP в Малайзия. Италианецът води с едва 0.004 секунди Кал Кръчлоу със сателитна Honda, а зад тях много добри обиколки записаха и двамата пилоти на Yamaha Маверик Винялес и Валентино Роси. Дови записа 31 обиколки, докато за Кръчлоу подготовката бе прекъсната за кратко заради лек инцидент. Шампионът с Honda Марк Маркес към обяд заема пета позиция на 0.228 сек зад Дови, като не е сигурно дали ще се завърне на пистата следобед. Испанецът все още се възстановява от операцията на рамото си и провежда физиотерапия. На шесто място към обяд е съотборникът на Дови - Данило Петручи. Леки инциденти претърпяха още Джак Милър (сателитен Ducati), Пол Еспергаро (КТМ), Франческо Баная (сателитен Ducati) и Франко Морбидели (сателитна Yamaha). Llega la moto de @jackmilleraus tras su segunda caída del día. Rider ok y ya en el box #sepangtest #motogp @DAZN_ES pic.twitter.com/Jeb3vGrUyv — Izaskun Ruiz (@izaskunruiz) February 7, 2019 #SepangTest: @polespargaro takes a big fall at T1 - Rider OK



The @KTM_Racing rider had a big fall early on in the second day of testing at the Sepang International Circuit#MotoGP | https://t.co/3CMxcWp9DQ pic.twitter.com/BexNFY5kzt — MotoGP™ (@MotoGP) February 7, 2019 Мнозинството от пилотите подобриха времената си за обиколка на "Сепанг" днес и състезателите от топ 19 са разделени от едва секунда.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 410

1