Италия Обрат: Наполи "замрази" трансфера на Хамшик 06 февруари 2019 | 20:35 - Обновена

Il Calcio Napoli ha deciso di soprassedere alla cessione di Marek Hamsik ai cinesi poiché le modalità di pagamento della cifra pattuita non collimano con gli accordi precedentemente raggiunti #ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli (@sscnapoli) February 6, 2019

Няколко часа по-рано бащата на футболиста анонсира, че споразумението трябва да стане факт до 48 часа. Планът беше полузащитникът да се обвърже с китайския клуб за три сезона, за които ще получи общо 27 млн. евро. Италианците пък трябваше да приберат около 15 млн. евро за него.



“Във футбола е възможно всичко, но вярвам, че до 48 часа всичко ще е завършено. Разговорите се проточиха заради китайската Нова година”, обясни Рихард Хамшик.

A few pics from training this morning!

#ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/ahb1gIEtKa — Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) February 6, 2019

