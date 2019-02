Зимни спортове Линдзи Вон пропусна днешната тренировка в Оре 06 февруари 2019 | 19:39 0 0 0 0 0



Американката, която страдаше от болки в колената, обяви, че ще сложи край на кариерата си след края на Световното първенство в Оре (Швеция) заради постоянните проблеми с контузии.



“I would like to be remembered as someone that was more than a ski racer, hopefully to my teammates a good leader, and hopefully to the rest of the girls - the next generation - I’d show them that nothing is impossible if you work hard enough.” -@lindseyvonn @Are2019 #are2019 pic.twitter.com/gPmTt14nEA — U.S. Ski & Snowboard Team (@usskiteam) February 5, 2019

"Чувствам се все едно ме е ударил влак, но иначе съм добре. Колената ми са на същото положение, както преди състезанието, което е добре. Имам болки във врата и ребрата, но ще се оправя. В неделя ще бъде страхотно", каза 34-годишната Линдзи Вон.

Звездата на алпийските ски Линдзи Вон (САЩ) пропусна днешната тренировка за спускане на световното първенство в Оре (Швеция) след тежкото падане вчера в супергигантския слалом. Вон показа снимки от синина на окото й и охлузвания по тялото, а неделното спускане ще бъде последно в нейната изключителна спортна кариера.

