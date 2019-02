Безгрешен Светослав Гоцев заби 10 точки, но Локо (Новосибирск) и Пламен Константинов записаха успех №13 в Русия

View this post on Instagram

«Локомотив» одерживает очень важную победу перед длительным выездным турне – сегодня в трех партиях переиграно «Динамо-ЛО». . Самым результативным игроком матча стал Константин Бакун, в активе которого 17 очков. . #вклокомотив #новосибирск #нск #волейбол #суперлига #lokovolley #lokomotiv #novosibirsk #nsk #superligamenvolley #lokoteam #lokofamily

