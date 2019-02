Рууни: Почетино е правилният човек, ако Оле не остане

Временният мениджър Оле Гунар Солскяер трябва да получи шанс да води за постоянно Манчестър Юнайтед, заяви бившият футболист на "червените дяволи" Уейн Рууни. Маурисио Почетино, който води Тотнъм, може да бъде алтернатива на норвежеца, категоричен е Рууни.

Солскяер замени Жозе Моуриньо като мениджър на Юнайтед през миналия декември, след което записа девет победи и едно равенство начело на 20-кратните шампиони на Англия.

