Вратарят на Нюпорт спринтира към родилното след победата над Мидълзбро

Вратарят на Нюпорт Каунти Джо Дей пропусна празненствата след паметната победа над Мидълзбро с 2:0 в четвъртия кръг за Купата на Англия. Четвъртодивизионният тим спечели преиграването и в петия кръг ще срещне шампиона Манчестър Сити.

Веднага след края на мача вратарят на аматьорския тим Джо Дей спринтира към тунела и напусна стадиона, за да бъде близо до съпругата си, която по време на мача раждаше близначки в болницата.

'Thank you so much, can I go please?'



Newport goalkeeper cuts short celebrations after shock FA Cup victory by asking manager if he can dash to be with pregnant wife who was in labour with twinshttps://t.co/gfDjnbx9dg pic.twitter.com/VoUByKDwtr