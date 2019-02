Моторни спортове Валентино Роси показа каската си за зимните тестове в MotoGP 06 февруари 2019 | 12:48 - Обновена 0 0 0 0 0 Best photos: #SepangTest Day 1



Check out some of the top pictures taken during the first day in Malaysia#MotoGP | https://t.co/tEcl6Ku3Re pic.twitter.com/eH6zRcOaff — MotoGP™ (@MotoGP) February 6, 2019 Пилотът на Yamaha Валентино Роси представи каската си за предсезонните тестове в MotoGP за 2019 година. Това се случи при старта на първата подготовка за сезона на малайзийската писта "Сепанг" днес. Доктора разкри, че ще представи нов дизайн на каската си преди седмица по време на премиерата на новия му мотоциклет за шампионата. "Както всяка година, исках специална каска за тазгодишните тестове също. Страхотно е да започна работа през годината с нещо специално. Всяка година се опитваме да измислим нещо ново и вече изобщо не е лесно. Тази година помолих хората, с които го обсъждахме, да вземат една четка и да рисуват върху каската. И те го направиха", сподели Доктора. Some more pictures of Rossi's 2019 winter testing helmet...@ValeYellow46 @YamahaMotoGP#SepangTest #MotoGP pic.twitter.com/xWo8pGqIx8 — CRASH.NET/MotoGP (@crash_motogp) February 6, 2019 Това обаче е каската само за тестовете през 2019-а, като италианецът ще изненада с нов шлем в Катар, когато официално започва състезателният сезон в MotoGP.

