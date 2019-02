Братът на Погба ще играе в шампиона на MLS

По-големият брат на звездата на Франция и Манчестър Юнайтед Пол Погба ще продължи кариерата си в първенството на САЩ. Флорентен Погба ще играе през новия сезон за шампиона на Мейджър-лигата Атланта Юнайтед, съобщи сайтът МLSsoccer.

Погба-старши играе като защитник, национал е на Гвинея и пристига в Северна Америка от турския Генчлербирлиги.

Check out the new guy



The 5-Stripes don't stop pic.twitter.com/w4BwGfUmXq