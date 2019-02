Филаделфия 76ърс с трансфер и заявка за нещо голямо още този сезон

Отборът на Филаделфия 76ърс успя да привлече крилото на Лос Анджелис Клипърс Тобайъс Харис по-малко от 48 часа преди затварянето на трансферния прозорец в Националната баскетболна асоциация.

Освен 26-годишния Харис, който по-рано през деня отбеляза победния кош за "ножиците" при гостуването им на Шарлът Хорнетс, Филаделфия ще получи от сделката още сръбския център Бобан Марянович и крилото Майк Скот.

Clippers are sending Tobias Harris to the 76ers, per @ShamsCharania pic.twitter.com/4lwO23W6SH