Дженифър Крос: Клубове като Марица се намират трудно в Европа (видео)

„ВакъфБанк (Истанбул) е един много, много добър отбор, но това означава, че атмосферата ще е хубава, а и всеки иска да играе срещу най-добрите. Така че ще бъде вълнуващо и ще е интересно да видим какво можем да постигнем срещу тях. Вече играхме доста с тях тази година, както в тренировъчни мачове, така и в групите на Шампионската лига. Вече се познаваме доста добре. Всеки може да спечели в даден момент, така че сме абсолютно способни да победим! Ако си изпълним всичките задачи правилно, кой знае…“, заяви снощи пред volleymaritza.bg централната блокировачка на Марица (Пловдив) Дженифър Крос преди двубоя със световния и европейски клубен шампион ВакъфБанк (Истанбул) в Шампионската лига, който започва в 17:00 б.в. днес.

Our Canadian middle blocker Jennifer Cross is excited ahead of #Maritza's clash with club world champs VakifBank in the Champions League on Wednesday... #CLVolleyW #volleyball #Марица #волейбол @JenCross2 @VakifBankSK @CEVolleyballCL pic.twitter.com/dP2kkf4Sks