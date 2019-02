Голмасторът на Торонто подписа нов договор

Голмайсторът на Торонто Остън Матюс подписа нов 5- договор с клуба от Националната хокейна лига на стойност 58 милиона долара. Новото споразумение влиза в сила през лятото.

There’s nothing like playing in Toronto. So proud to be a Leaf. pic.twitter.com/TrGeNQ7xRF