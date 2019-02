ВакъфБанк без Милена Рашич, но с новото си попълнение Ди Юлио срещу Марица

Днес следобед, от 17:00 часа., в кокетната зала "ВакъфБанк Спор Сарайъ" край Босфора българският шампион Марица (Пловдив) ще се изправи срещу шампиона на Турция, Европа и света ВакъфБанк (Истанбул) в четвъртия си мач в Група А на волейболната Шампионска лига за жени.

Жълто-сините пристигнаха в Истанбул вчера като последни във временното класиране в групата. В трите си изиграни срещи досега момичетата на Иван Петков имат един спечелен гейм. Само един загубен гейм пък има явният фаворит – както за победата тази вечер, така и за първото място в крайното класиране – ВакъфБанк.

Шансовете на Марица да се класира за четвъртфиналите теоретично все още съществуват, но са по-скоро илюзорни. Затова в щаба на пловдивския тим фокусът е върху едно достойно представяне във втората половина от груповата фаза, която започва с двубоя в Турция днес. А спечелването на гейм или повече срещу световния клубен шампион би било приятен бонус за положените от отбора усилия.

A record-high number of Bulgarian media attended #Maritza's training session in Istanbul on Tuesday, on the eve of Wednesday's Champions League match at VakifBank: https://t.co/wL7D6OhYxc #CLVolleyW #volleyball #Марица #волейбол @VakifBankSK @CEVolleyballCL pic.twitter.com/xqpwjxX6RB