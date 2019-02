Зимни спортове Шифрин няма да стартира в комбинацията на Световното 06 февруари 2019 | 11:08 - Обновена 0 0 0 0 0



23-годишната американка е олимпийска вицешампионка в дисциплината от Пьончан 2018, но взе решение да не участва. Решението е било взето, след като лидерката в класирането за Световната купа вчера спечели титлата в супергигантския слалом, който беше и първи старт от Световното.



IT’S OFFICIAL @MikaelaShiffrin is your 2019 World Champ in super-G at @Are2019. #are2019 pic.twitter.com/5bBhyzh70J — U.S. Ski & Snowboard Team (@usskiteam) February 5, 2019 "Не беше лесно решение, но аз и моят отбор обсъдихме нещата и преценихме, че участие и в алпийската комбинация ще ми дойде прекалено много за едно Световно първенство. Най-трудно ми беше да балансирам между желанието да се състезавам и това да запазя енергия и да не приемам всичко за даденост. Вярваме, че трябва да се концентрирам изцяло върху слалома и гигантския слалом", коментира Шифрин.



Американката, която е олимпийска шампионка в двете най-технични дисциплини, търси четвърта поредна световна титла в слалома. Тя спечели сребро в гигантския слалом преди две години в Санкт Моритц.



