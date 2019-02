Бокс Теди Атлас: Головкин да се замисли за отказване 06 февруари 2019 | 10:17 0 0 0 0 4 Teddy Atlas: Why I left Gennady Golovkin off my P4P list. Title should be " Why is Errol Spence on the list?" https://t.co/SF9iKC1CVg — The Boxing Rant (@TheBoxingRant) 3 февруари 2017 г.

"Вече изкара достатъчно пари. Направил е над 400 мача при аматьорите и спечели сребро на олимпиадата - отбеляза бившият наставник на Майк Тайсън. - Вече е на 37 или 38. Не мисля, че може да стане по-добър. Най-добрите му качества изчезват."

Головкин е бил ограбен и в двата мача срещу Канело Алварес, смята Атлас. Популярният американски треньор и анализатор Теди Атлас подсказа на звездата в средна категория, че е в време да помисли за отказване.

