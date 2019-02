Италия Бакайоко: Искам да играя в Милан дълги години 06 февруари 2019 | 10:12 - Обновена 0 0 0 0 0

Chelsea midfielder Tiemoue Bakayoko hopes to make loan move to 'legendary club' AC Milan permanent https://t.co/rpLEdbdyXs pic.twitter.com/LMWUHhLWG2 — MailOnline Sport (@MailSport) 5 февруари 2019 г.

Bakayoko to Nice Matin: "The season is going well for me and for the club. There wasn't a turning point, I just wanted to show that I'm up to the standard of a great club. Milan is of another dimension." pic.twitter.com/9PXgzXpeTC — Milan Eye (@MilanEye) 5 февруари 2019 г.

“Щастлив съм, че успях да достигна до голям клуб. На Миланело ме посрещаха Леонардо и Младини. Атмосферата на “Сан Сиро” е уникална. В следващите три години имам договор с Челси. Искам да остана в Милан, но не зависи изцяло от мен. Всеки би искал да играе тук с години. Гатузо е такъв, какъвто беше и на терена - директен и искрен”, коментира Бакайоко. В Италия успя да преоткрие себе си, а в Милан би останал с удоволствие. Тиеумуе Бакайоко е като прероден във фланелката на “росонерите” след един доста посредствен сезон в Челси . Контузията на Лукас Билия и огромното доверие от страна на Дженаро Гатузо дадоха възможността на Бакайоко да спечели мястото с в Милан. Отбор, в който “всеки един би искал да играе с години”.Интервюиран за френското издание Nice Matin, полузащитникът коментира престоя си в Италия така: “Климатът ми напомня този в Южна Франция. Обожавам италианската кухня и дори успях да сменя гардероба си. Колкото до представянето ми на терена, в Серия “А” всичко е тактика. Дори малките отбори показват, че не трябва да ги подценяваш”.“Щастлив съм, че успях да достигна до голям клуб. На Миланело ме посрещаха Леонардо и Младини. Атмосферата на “Сан Сиро” е уникална. В следващите три години имам договор с Челси. Искам да остана в Милан, но не зависи изцяло от мен. Всеки би искал да играе тук с години. Гатузо е такъв, какъвто беше и на терена - директен и искрен”, коментира Бакайоко.

